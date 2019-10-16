تعليم البحر الأحمر: لا يوجد حالات التهاب سحائى بمدارس المحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكدت نوره فاضل، وكيلة وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عدم وجود أى حالات التهاب سحائى بمدارس المحافظة، موضحة أن هناك تنسيق دائم مع مديرية الصحة للمتابعة الأولية.

وأضافت فاضل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك رصد متكرر ومتابعة مستمرة من قبل المديرية مع المدارس، من خلال الاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس لمتابعة الطلاب بالنسبة للالتهاب السحائى.

فى سياق أخر قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن المحافظة خالية تماماً من الالتهاب السحائي، ولم يتم رصد أى حالات للمرض بين الطلاب.

وأضاف مرعى، أن هناك تتابع دورى مع مديرية التربية والتعليم، وكذلك مع إدارات الصحة المختلفة فى المحافظة من جانب الطب الوقائى، مؤكدا على أن هناك جرد يومى للتأكد من وجود الامصال الخاصة بجميع الأمراض، مضيفا أن مديرية الصحة تقوم بحملات متكررة بنظام رش المبيدات للقضاء على مسببات الأمراض والأوبئة بجميع مدن المحافظة.

وكان قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، قد كشف أن مصر ليست من دول الحزام الإفريقى لمرض الالتهاب السحائى الوبائى حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، بمعنى أنه ليس مرضا وبائياً إنما ما يتم رصدة سنويا حالات فردية بمعنى أن المرض غير متوطن بمصر ولا داع للخوف أو القلق.