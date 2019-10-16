"تعليم الإسكندرية ": طالب المنتزة مصاب بنوبة برد وليس التهاب سحائى

الاسكندرية جاكلين منير

صرح يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، أن الطالب ياسين مصطفى محمد والمقيد بمدرسة على جاد الرسمية لغات بالمنتزه مصاب بنوبة برد عادية وذلك بعد موافاتنا بتقرير من العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى أنه ليس مصابا بالالتهاب السحائى.

وقام يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بزيارة الطالبة تولاى إيهاب محمد عوض، اليوم الأربعاء، بإحدى المستشفيات الخاصة بالمحافظة.

وأكد بيان صادر من مديرية التعليم بالإسكندرية، أن نتيجة الفحص الإكلينيكي والمعملى جاءت سلبية حيث تعانى الطالبة من التهاب دماغى غير معدى نتيجة إصابتها بفيروس معوى وليس له علاقة بالالتهاب السحائى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الطالب عاد إلى محل إقامته عقب توقيع الكشف الطبى عليه، كما أشار الديب أن مديرية التربية والتعليم ليس لديها ما تخفيه وستعلن عن أى شيء يخص أبناءنا الطلاب ومعلمينا حفاظا عليهم، داعياً أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع للجهات المعنية المختصة قبل تداول الأخبار، ونؤكد أن الدراسة مستمرة بمدارس المحافظة ولا يوجد ما يعرقل سير العملية التعليمية.

وكانت مديرية الصحة بالإسكندرية، قد نشرت على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، تقارير الطبية الخاصة بحالتى اشتبه إصابتهم بمرض التهاب سحائى بين تلاميذ المدارس بالإسكندرية، وأكدت مديرية الصحة على أن نتيجة تحاليل العينات للحالتين للميكروبات المسببة للالتهاب السحائى جاءت سلبية.