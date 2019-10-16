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تعرف على مصيرك لو بلغت عن نفسك فى جريمة غسل أموال؟

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:00 ص
تعرف على مصيرك لو بلغت عن نفسك فى جريمة غسل أموال؟ كلبش-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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أعفى قانون مكافحة غسل الأموال من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بوقوع الجريمة حتى لو كان أحد الجناة، ونصت المادة 17 من القانون رقم 80 لسنة 2002 على "فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق، بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط- بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها.

ونصت المادة 14 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

وعرف القانون جريمة غسل الأموال بأنه، كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.


قانون مكافحة غسل الأموال

عقوبة غسل الأموال

اعفاء الجانى من جريمة غسل الأموال

تعريف جريمة غسل الأموال

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