تعرف على محطة تحلية مياه أبو رماد جنوب البحر الأحمر ×7 معلومات

أنشئت محافظة البحر الأحمر، عدة محطات تحلية بأغلب مدن المحافظة، من بينها محطة تحلية منطقة أبو رماد، جنوب محافظة البحر الأحمر، تعرف على تلك المحطة فى المعلومات الاتية.
1- تبلغ تكلفة المحطة 93 مليونا و400 ألف جنية
2- تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 4 آلاف و500 متر مكعب يومياً
3- تنتج المحطة مياه صالحة للشرب لتشغيلها بتكنولوجيا تحلية المياه الحديثة لسد العجز من المياه لأهالى ابو رماد بصفة مستمرة.
4- تقوم بعملية الإنشاءات بها شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر
5- يشرف على عملية الانشاءات جهاز التعمير بالبحر الأحمر
6- الوقت الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال الانشاءات والتوسعات بالمحطة نهاية العام الجارى 2019.
7- تدعيم خزان المحطة الرئيسى بـ5000 متر مكعب مياه بتكلفة 7 ملايين و400 ألف جنيه.
محطة تحلية أبو رماد
جانب من أعمال الإنشاءات بمحطة أبو رماد
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