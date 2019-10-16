تعرف على محطة تحلية مياه أبو رماد جنوب البحر الأحمر ×7 معلومات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أنشئت محافظة البحر الأحمر، عدة محطات تحلية بأغلب مدن المحافظة، من بينها محطة تحلية منطقة أبو رماد، جنوب محافظة البحر الأحمر، تعرف على تلك المحطة فى المعلومات الاتية.

1- تبلغ تكلفة المحطة 93 مليونا و400 ألف جنية

2- تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 4 آلاف و500 متر مكعب يومياً

3- تنتج المحطة مياه صالحة للشرب لتشغيلها بتكنولوجيا تحلية المياه الحديثة لسد العجز من المياه لأهالى ابو رماد بصفة مستمرة.

4- تقوم بعملية الإنشاءات بها شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر

5- يشرف على عملية الانشاءات جهاز التعمير بالبحر الأحمر

6- الوقت الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال الانشاءات والتوسعات بالمحطة نهاية العام الجارى 2019.

7- تدعيم خزان المحطة الرئيسى بـ5000 متر مكعب مياه بتكلفة 7 ملايين و400 ألف جنيه.

محطة تحلية أبو رماد