سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على محطة تحلية مياه أبو رماد جنوب البحر الأحمر ×7 معلومات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:57 م
تعرف على محطة تحلية مياه أبو رماد جنوب البحر الأحمر ×7 معلومات محطة تحلية أبو رماد
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنشئت محافظة البحر الأحمر، عدة محطات تحلية بأغلب مدن المحافظة، من بينها محطة تحلية منطقة أبو رماد، جنوب محافظة البحر الأحمر، تعرف على تلك المحطة فى المعلومات الاتية

1- تبلغ تكلفة المحطة 93 مليونا و400 ألف جنية 

2- تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 4 آلاف و500 متر مكعب يومياً

3- تنتج المحطة مياه صالحة للشرب لتشغيلها بتكنولوجيا تحلية المياه الحديثة لسد العجز من المياه لأهالى ابو رماد بصفة مستمرة.

4- تقوم بعملية الإنشاءات بها شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر 

5- يشرف على عملية الانشاءات جهاز التعمير بالبحر الأحمر 

6- الوقت الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال الانشاءات والتوسعات بالمحطة نهاية العام الجارى 2019

7- تدعيم خزان المحطة الرئيسى بـ5000 متر مكعب مياه بتكلفة 7 ملايين و400 ألف جنيه.

 

FB_IMG_1571219939758

محطة تحلية أبو رماد

FB_IMG_1571219943314

جانب من أعمال الإنشاءات بمحطة أبو رماد

 


البحرالاحمر

محطة تحلية ابو رماد

المقاولوم العرب

جنوب البحر الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على خطة طوارئ شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر لمواجهة السيول× 8 معلومات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:00 ص

رئيس الشركة القابضة للمياه يتابع خطة الطوارئ لمواجهة الأزمات والسيول بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:39 م

تطوير قرية أبو غصون جنوب مرسى علم بـ15 مليون جنيه × 7معلومات.. صور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:22 م

مدير تنمية مشروعات البحر الأحمر: تمويل يصل لـ5 ملايين جنيه للمستثمرين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:30 ص

صور.. الانتهاء من إنشاء 25 عمارة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالشلاتين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:57 م

محافظة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعدا تحسبا لسقوط أمطار على رأس غارب

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة