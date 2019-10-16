تعرف على تاريخ محطة إنتاج الكلاب البوليسية بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة رائدة فى مجال تدريب وتشغيل كلاب الأمن والحراسة، حيث يرجع تاريخ كلاب الشرطة المصرية في العصر الحديث إلى أوائل الثلاثينات من القرن العشرين، عندما زار الملك فؤاد مدرسة البوليس والإدارة في سنة 1931، وأشار بعد الزيارة إلى اللواء عزيز على المصرى باشا مدير المدرسة فى ذلك الوقت، بأن يدخل نظام تدريب الكلاب البوليسية بالمدرسة، وقد عهد إلى اليوزباشي- نقيب- السعيد عزيز الألفى بعمل التجارب للبدء فى هذا المشروع، فبدأ بالإطلاع على الكتب والمجلات الخاصة بتربية وتمريض وتدريب الكلاب.

وفي مدينة الإسكندرية تم إنشاء محطة للإنتاج بمنطقة سيدى بشر وبدء الإنتاج عام 1958، وصدر القرار الوزارى رقم 929 بإنشاء مركز تدريب كلاب الأمن والحراسة بكلية الشرطة تابع لمساعد كبير المعلمين لقطاع الخيالة وكلاب الأمن والحراسة ويضم المركز وحدتين بالقاهرة والثانية بمدينة الإسكندرية سنة 1976.