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تعرف على أبرز مشروعات منظمة الأغذية والزراعة فى مصر فى ذكرى 74 عاما من التأسيس

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:24 ص
تعرف على أبرز مشروعات منظمة الأغذية والزراعة فى مصر فى ذكرى 74 عاما من التأسيس منظمة الأغذية والزراعة "فاو"
كتب: مدحت عادل

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74 عاما كانت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" هي حائط الصد في مواجهة التحديات التي تواجه الدول لمحاربة الجوع وانعدام الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية واستخدامها لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة، والتي تلخص الأهداف الرئيسية للمنظمة منذ انشائها عام 1945 وحتى الآن.

وتضم منظمة الأغذية والزراعة 194 عضوا من الدول، وتشرف المنظمة "غير الحكومية"، على عدد كبير من المشروعات المشتركة مع الدول الأعضاء، ومن بينها مصر، حيث تتعاون المنظمة مع مصر من أجل مواءمة خبرات منظمة الفاو مع أولويات التنمية في مصر، وذلك من خلال تنفيذ إطار البرنامج الوطني المقرر تنفيذه في الفترة 2018-2022، والذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويركز هذا البرنامج الوطني على تحقيق 3 أولويات، وهي تحسين الإنتاجية الزراعية عن طريق التركيز على الاستراتيجيات المتعلقة بعمليات الإنتاج المحدودة النطاق للألبان، واستراتيجيات الإرشاد الزراعي والتدابير الصحية، فضلا عن استراتيجيات المتعلقة بتنمية قدرات البحث والتطوير من أجل إنتاج الاستزراع المائي الداخلي والبحري وبنظم إدارة المعلومات للسياسات الزراعية ورصد الآمن الغذائي والقدرة على نقل التكنولوجيا.

ويسعى البرنامج أيضا إلى رفع مستوى الآمن الغذائي في السلع الغذائية الاستراتيجية، من خلال تطوير السياسات والخطط القومية المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية والحد من خسائر الأغذية وهدرها قبل وبعد الحصاد، بالإضافة إلى تعزيز نشاط التعاونيات الزراعية ودعم الحوار المتعلق بالسياسات بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن السياسات المتعلقة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل المناطق الريفية بما في ذلك صغار المزارعين وصغار الصيادين وتعزيز المشاريع الصغيرة للشباب والنساء.

ويستهدف البرنامج أيضا تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، والذي يركز على اتباع التكنولوجيات الحديثة لزيادة إنتاجية المياه والتأقلم مع التغير المناخي، والتأكيد على الصلة بين المياه والطاقة والغذاء من جهة وتوافر المياه من جهة أخرى، عن طريق تبني مصادر المياه العذبة البديلة، كما يركز على استراتيجيات المتعلقة بحصاد المياه والمياه المستعملة المعالجة واستراتيجيات إدارة التنوع البيولوجي الزراعي.


تأسيس الفاو

منظمة الأغذية والزراعة

مشروعات الزراعة في مصر

اخبار الاقتصاد

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