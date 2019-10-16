تجديد حبس 3 متهمين بسرقة هواتف المواطنين بالسلام 15 يوما

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 متهمين بسرقة هواتف المواطنين، بأسلوب الخطف فى منطقة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، بأن المتهمين هم "مروان.م" 25سنة، "مصطفى . ح" 22سنة، "رامى .ع" 25سنة، عاطلين، واعترفا المتهمين أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة هواتف المواطنين، بأسلوب الخطف وأقروا بسرقتهم لـ6هواتف محمولة، وقاموا ببيعها وتقسيم المبلغ على أنفسهم وإنفاقه على أغراضهم الشخصية .

وكانت بداية الواقعة، بورود عدة بلاغات لقسم شرطة السلام أول، تفيد بقيام 3عاطلين بسرقة هواتفهم المحمولة، بأسلوب الخطف، مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق، التى شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان بيع المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.