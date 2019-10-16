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تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:42 م
تجديد حبس متهم 15 يوما بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت نيابة امن الدولة العليا، حبس "محمد م" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف إحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة إلى المتهم فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.


تجديد حبس متهم

مشاركة جماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

اساءة استخدام مواقع

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