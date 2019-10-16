تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص بسرقة الهواتف المحمولة فى السلام

كتب عبد الله محمود

جدد قاضى معارضات السلام، تجديد حبس كلا من "مروان.م" و"مصطفى . ح" و"رامى .ع" 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف فى منطقة السلام.

وكانت بداية الواقعة، بورود عدة بلاغات لقسم شرطة السلام أول، تفيد بقيام 3عاطلين بسرقة هواتفهم المحمولة، بأسلوب الخطف، مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق، التى شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان بيع المسروقات، وتحرر المحضر اللازم.