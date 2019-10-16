تجدد حرائق لبنان صباحا بمزرعة الضهر بسبب الرياح

وكالات الأنباء

تجددت الحرائق فى لبنان صباح اليوم الأربعاء، فى بلدة مزرعة الضهر فى إقليم الخروب، بفعل حركة الرياح التى هبت صباح اليوم، على الرغم من مواصلة جهود عناصر الدفاع المدني والجيش والقوى الأمنية والأهالى للسيطرة على النيران، الا أنه يبدو أنه بقيت جيوب من النيران مخفية، وعلى الرغم من هطول الأمطار إلا أنها لم تنطفئ، وتجددت صباح اليوم مع هبوب الرياح.

وناشد رئيس البلدية حسيب عيد الأهالى والمنطقة المجاورة التدخل السريع للسيطرة على النيران منعا لتمددها.

وأشار مدير عمليات الدفاع المدني جورج أبو موسى لـ"النهار"، أن رجال الدفاع المدنى يحاولون السيطرة على حريق مزرعة الضهر، وسيتم الاستعانة بالطوافات نظرا لوعورة الأرض، مؤكدا أن العمل يتركز على إخماد الحرائق المتجددة وتبريد الأرض.