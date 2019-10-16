سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف لـ13 نوفمبر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:19 م
تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف لـ13 نوفمبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الدائرة 26، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة المتهمين فى "الاستلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، لجلسة 13 نوفمبر المقبل للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد وهيثم محمود عبد الرحيم، بسكرتارية وائل عبد المقصود.

كان النائب العام، قد قرر إحالة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات. والمتهم الثانى في القضية يدعى على عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل امين خزينة قطاع الاستمثارالعقارى بالمجموعة الوطنية للإستثمارات الآوقاف " المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش.

وجاء فى التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرليسى المحامى العام الاول لنيابة الآموال العامه العليا، أن المتهم الأول ويدعى احمد محمد سعيد سويلم بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة.

كما استغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك. وارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محرر واستعمالها كارتباط لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة في أذون صرف المبالغ الصادرة عن خزينة الاستثمار العقاري للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت تسليم المبالغ الواردة بها لأمين خزينة المركز الرئيسي بالشركة والمندوب المالي الفرع أسوان على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقیعات نسبها زورا لهما واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها ستر لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.

كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي دفاتر خزينة الاستثمار العقاري الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة، ومساعدة المتهم الثاني بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.


جنايات القاهرة

اموال الاوقاف

الاستيلاء على اموال الاوقاف

استيلاء على اموال الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محكمة جنايات القاهرة تصد اليوم حكمها على المتهمين بـ"رشوة التموين"

الخميس، 10 أكتوبر 2019 01:01 ص

جنايات القاهرة تنظر محاكمة نائب محافظ الإسكندرية الأسبق بتهمة غسيل الأموال

السبت، 05 أكتوبر 2019 03:00 ص

"دينية البرلمان" توافق على أحقية هيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الوقف

الإثنين، 14 يناير 2019 12:02 م

البحث عن أموال "الأوقاف" فى 40 ألف حجة رسمية..جمعة: اعتماد منهج دقيق للمتابعة من خلال بيان أسبوعى بما يتم فى جموع مناطق الهيئة..رئيس القطاع الدينى: الوزارة تعيد حاليا تشكيل اللجنة المحاسبية الشرعية لقراءة الحجج

الأحد، 05 أغسطس 2018 10:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة