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"بيطرى الدقهلية" يمد حملة التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:00 ص
"بيطرى الدقهلية" يمد حملة التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة تحصين الماشية
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، مد حملة التحصين الماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، لحين تحقيق التغطية الكاملة لجميع الأغنام والماعز نطاق المحافظة، وذلك نظرا لخطورة المرض ووجود صعوبة شديدة من التعاون بين المربيين ولجان الطب البيطرى، مما أعاقت اللجان من إتمام المستهدف من الحملة،.

وقال المنجى، إنه سوف يتم تكثيف الجهود للتغطية الشاملة بأسرع وقت حتى يتمكن الأطباء من الراحة بين الحملة السارية والحملة القادمة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، الامر الذى يوضح الدور الهام للطبيب البيطرى فى الوقاية من الأمراض الوبائية والمشتركة بين الإنسان والحيوان حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة والصحة العامة والأمن القومى.

وأضاف المنجى انه تم مناقشة تكثيف أخذ عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن، وذلك استعدادا لقدوم فصل الشتاء والحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور ، حيث قامت مديرية الطب البيطرى باستخراج تصاريح نقل للطيور الحية بالأسواق بتداولها وبيعها بعدد 2500  تصريح منذ أول العام، مؤكداً على منع و ذبح أو بيع اى طيور تخرج من المزرعة بدون وجود تصريح لنقلها.


الدقهلية

الطب البيطري بالدقهلية

تحصين الماشية

محافظ الدقهلية

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