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بوتين: اتمام ذروة عمليات تسليم حجوزات الأسلحة الروسية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:10 م
بوتين: اتمام ذروة عمليات تسليم حجوزات الأسلحة الروسية بوتين
أ ش أ

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 قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن ذروة عمليات تسليم الأسلحة في إطار نظام حجوزات وزارة الدفاع، قد مرت في واقع الأمر، ومجمع الصناعة العسكري الروسي أمامه مهمة رفع حجم المنتجات المدنية فائقة التكنولوجيا.
 
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين - في اجتماع مخصص لبرنامج الانتعاش المالي لشركات صناعة الدفاع الروسية- "لقد قلت بالفعل، وأود أن أكرر مرة أخرى بأنه قد مرت عمومًا، ذروة واردات الأسلحة في إطار حجوزات وزارة الدفاع الحكومية، و في بعض الاتجاهات، وصلت إلى مرحلة هذا العبور أو أوشكت على الاكتمال".
 
وأردف الرئيس الروسي "هناك مهام واسعة النطاق لزيادة إنتاج المنتجات المدنية، على وجه الخصوص، المنتجات فائقة التكنولوجيا، المطلوبة والتنافسية - سواء في بلدنا أو في الأسواق العالمية.
 
ووفقاً للرئيس الروسي فتح حاليا مجال واسع لبيع هذه المنتجات في إطار من تنفيذ المشاريع الوطنية.
وكان المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 7 مايو 2018، قد حدد المشاريع الوطنية وفق شعار "حول الأهداف الوطنية والمهام الاستراتيجية لتنمية روسيا الاتحادية حتى العام 2024، ويعتبر مجمع صناعة الدفاع الروسي أحد المصادر الرئيسية لتمويل ميزانية الدولة ودفع عجلة الاقتصاد الروسي إلى الأمام.
 

فلاديمير بوتين

الأسلحة

وزارة الدفاع

التكنولوجيا

المنتجات المدنية

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