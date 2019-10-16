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بنك المعرفة المصرى يشترك فى المعرض الدولى للكتاب بحضور وزير التعليم.. صور

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:35 م
بنك المعرفة المصرى يشترك فى المعرض الدولى للكتاب بحضور وزير التعليم.. صور بنك المعرفة المصرى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت الصفحة الرسمية لبنك المعرفة المصرى، أن فعاليات معرض فرانكفورت الدولى للكتاب 2019، تنطلق اليوم الأربعاء، الذى يشارك فيه بنك المعرفة المصرى كواحد من أكبر المكتبات الرقمية فى العالم، برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس بنك المعرفة المصرى. 
 
وتعتبر مشاركة بنك المعرفة المصرى فى المعرض الدولى للكتاب لعراقته التى تمتد على مدار سنوات، وما يقدمه من محتوى علمى وأيضا الناشرين المشاركين من مختلف دول العالم المشاركين فى المعرض.
 
وستعقد فعاليات معرض فرانكفورت الدولى للكتاب من اليوم 16 إلى 20 أكتوبر الجارى.
 
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التربية والتعليم

بنك المعرفة المصرى

المعرض الدولى للكتاب

فرانكفورت

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