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بريكست يهدد مستقبل الجنيه الاسترلينى.. و"CNN": اقتصاد بريطانيا يصارع للصمود

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:26 م
بريكست يهدد مستقبل الجنيه الاسترلينى.. و"CNN": اقتصاد بريطانيا يصارع للصمود الاتحاد الأوروبى
نهال طارق

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أعدت شبكة" CNN" الإخبارية الأمريكية، تقريراً عن مستقبل الجنية الإسترليني خلال الفترة القليلة المقبلة، لا سيما أنه يشهد تقلبا كبيرا على الرغم من ارتفاعه في الاسبوع الماضي.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن "بوريس جونسون" رئيس وزراء بريطانيا يحتاج إلى التوصل لاتفاق قبل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي غداَ الخميس ، وقبل أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة استثنائية يوم السبت.

وأشارت الشبكة إلى أن الجنيه الاسترليني يتداول فوق 1.28 دولار بحسب تداولات الأربعاء ، ويعتقد المحللون أنه قد يرتفع إلى 1.35 دولار أو حتى 1.40 دولار إذا استطاع جونسون التوصل لصفقة ، تجنب الاتحاد الاوروبي حدوث تبعات اقتصادية فوضوية عقب خروج بريطانيا.

و تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في الحاق الضرر بالجنيه الاسترليني وهو من اكثر العملات تداولا وتأثيرا في العالم، وقبل بدء تصويت 2016 على البركست كانت قيمة الجنية، المتداولة في الاسواق المالية ما يقرب من 1.5 دولار وقد انخفضت قيمته متأثرا بالأحداث السياسية لأقل من 1.35 دولار طوال السنوات الثلاث الاخيرة.

 ووفقا لتقرير شبكة ال "سي ان ان" في رأي الخبراء إن عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أضر بالفعل باقتصاد البلاد عن طريق ضرب الاستثمار التجاري والصناعي، وتبعا لمركز الإصلاح الأوروبي، فإن الاقتصاد البريطاني تقلص بنسبة 2.9٪ مما كان سيحدث لو صوت البريطانيون للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وتعقد المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات سرية قبل القمة المقررة في بروكسل يوم الخميس التي يريد جونسون خلالها ان يحصل على ضوء أخضر من قادة الدول ال 27الأعضاء في الاتحاد للمضي في خطة الانسحاب.

يذكر ان ارتفع الجنيه ستة سنتات مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي، ولكن سيكون من الصعب على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تسوية خلافاتهما قبل الموعد النهائي المقرر سابقا (31اكتوبر) حيث يحاول جونسون عمل توازن بين التنازلات التي ستقدم عبر الحدود البرية مع إيرلندا دون اثارة غضب المشرعين في البرلمان.

عدم التوصل الى اتفاق يمكن تطبيقه من قبل اوروبا والمشرعين في المملكة المتحدة من الممكن ان يجبر جونسون على طلب تمديد اخر للموعد النهائي للقضية البريكست.


بريطانيا

الاتحاد الاوروبي

الجنبه الاسترليني

اقتصاد عالمي

بريكست

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