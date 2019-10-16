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براين هوك أمام الكونجرس: إيران استغلت الاتفاق النووى لزعزعة الاستقرار بالمنطقة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:53 م
براين هوك أمام الكونجرس: إيران استغلت الاتفاق النووى لزعزعة الاستقرار بالمنطقة براين هوك أمام الكونجرس
كتب محمد عبد العظيم

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قال براين هوك، المبعوث الأمريكى الخاص بإيران، إن بلاده تسعى إلى اتفاق شامل مع إيران يشمل البرنامجين النووى والصاروخى وقضية دعمها للإرهاب، موضحا أن إيران استغلت الاتفاق النووى لزعزعة الاستقرار فى المنطقة.

وأضاف "هوك" خلال جلسة استماع داخل الكونجرس الأمريكى، "نحن بجاجة إلى اتفاق نووى جديد مع إيران"، مشددا على أن الاعتداءات على شركة ارمكو كانت تستهدف الاقتصاد العالمى.

وأوضح "هوك"، أنه لابد من إدانة الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووى، مشيرا إلى أنه بلاده تواصل حملة الضغط على إيران لدفعها إلى التفاوض.

ويعقد الكونجرس الأمريكى، جلسة استماع بشأن إيران، يلقى فيها براين هوك كلمة أمام الأعضاء، ويريد على الأسئلة التى توجه إليه. 

 

قال المبعوث الأمريكى الخاص براين هوك: "نسعى إلى اتفاق شامل مع إيران يشمل البرنامجين النووى والصاروخى وقضية دعمها للإرهاب، وذلك فى جلسة استماع فى الكونجرس الأمريكى حول إيران".

 

وأضاف هوك: "نواصل حملة الضغط على إيران لدفعها إلى التفاوض، لافتا إلى أن طهران يران تعتمد على تصدير الثورة، وكل القوات العسكرية تتبع أعلى هرم السلطة، وتهدف لتقويض سيادة الدول لتحقيق ما يسمى إيران الكبرى".

 


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براين هوك

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