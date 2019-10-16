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بدء أعمال الدورة الـ73 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:06 ص
بدء أعمال الدورة الـ73 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)

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بدأت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ73 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والتى تستضيفها الكويت، برئاسة رئيس المكتب التنفيذى .

وبحث وزراء الشؤون العرب خلال أعمال الدورة عددًا من القضايا الاجتماعية المهمة ذات الطابع المشترك بين الدول العربية، وعلى رأسها حقوق متحدى الإعاقة، وحماية حقوق الطفل، وتمكين المرأة، والأيتام، وكذلك متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، ومنها القضاء على الفقر، والقانون الاسترشادى لكبار السن.

كما ناقش الوزراء التوصيات الناتجة عن اجتماع الدورة الـ72، التى عقدت فى القاهرة، للوقوف على مدى تنفيذ الدول لهذه التوصيات التى تصب فى صالح المواطن العربى، ومنها مبادرة الكويت للعمل التطوعى الموحد خليجيًا وعربيًا، والتى ستعرض خلال القمة العربية فى 2020.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشئون الاجتماعية الكويتية سعد الخراز قد افتتح أمس الثلاثاء معرض الأسر الفلسطينية المنتجة، ضمن فعاليات الدورة، بهدف تشجيع الأسر الفلسطينية المنتجة على العمل والإنتاج؛ تحقيقًا للهدف الأول والثامن والعاشر من أهداف التنمية المستدامة، الرامية إلى القضاء على الفقر.

 


الكويت

الدول العربيه

الاسر الفلسطينيه

وزراء الشئون الاجتماعية العرب

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