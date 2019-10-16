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بالقانون.. اعرف موقف العامل حال تعرضه لعجز كلى أو جزئى يعيقه عن العمل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:30 ص
بالقانون.. اعرف موقف العامل حال تعرضه لعجز كلى أو جزئى يعيقه عن العمل محكمة-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 124 منه، على أنه ينتهى عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزا جزئيا فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض، ويثبت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

أما المادة 125 فتحدثت عن عدم جواز تقاعد العامل قبل سن الستين ، حيث نصت على انه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة.


ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.


وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.


قانون العمل

وضع العامل حال تعرضه للعجز

العجز الجزئى للعامل

سن التقاعد للعامل

مكافأة التقاعد وفقا للقانون

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