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اهداء درع الوادى الجديد لمستشفى سعاد كفافى فى ختام القافلة الطبية للمستشفى بالمحافظة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:14 ص
اهداء درع الوادى الجديد لمستشفى سعاد كفافى فى ختام القافلة الطبية للمستشفى بالمحافظة جانب من أعمال القافلة الطبية

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فى ختام جولة قافلة مستشفي سعاد كفافي الجامعي بمركز موط التابع لمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد قام فريق القافلة بتحويل 213 حالة إلى المستشفي الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الكشف الطبى الشامل علي 7832 مريضًا من مختلف الأعمار والفئات. 
 
وقالت الدكتور فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، رئيس مجلس إدارة مستشفي سعاد كفافي الجامعي، إن القافلة تم تنظيمها فى مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وأيضاً احتفالات مصر بنصر السادس من أكتوبر المجيد.
 
وأضافت أن هذه القافلة تعد صفحة إضافية في سجل زاخر من القوافل والمبادرات الخيرية التي تتبناها مستشفى سعاد كفافي الجامعي تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذي جعل المبادرات التى تتم فى إطار المسئولية المجتمعية دستور عمل والتزام وطني ومهني ومجتمعي تلتزم به الجامعة.
 
وأشار الدكتور محمد صفوت مدير عام مستشفي سعاد كفافي الجامعي إلى أن هذه القافلة شهدت قيام اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكريم مستشفي سعاد كفافي الجامعي علي ما قامت به من تنظيم قوافل وخدمات طبية لأبناء المحافظة وقد تسلم درع التكريم د.محمد صفوت مدير عام المستشفي نيابة عن رئيس مجلس الأمناء والجامعة وفريق العمل بالمستشفي أيضًا.
 
الجدير بالذكر أن هذه القافلة قدمت خدماتها لما يزيد عن 7 آلاف مواطن خلال 3 ايام في تخصصات مختلفة خضعوا جميعاً للكشف الطبي الشامل وتلقوا علاجهم بالمجان كما تم أيضاً تحويل المرضى الذين تستلزم حالاتهم مزيد من الفحوصات وتدخلات جراحية دقيقة الي المستشفي الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر.
 
وقد استقبل القافلة فى محافظة الوادى الجديد وفد من المحافطة ضم حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتور عبد الله كامل مدير إدارة الصحة والدكتور عبد العزيز رفاعي مدير مستشفي الداخلة الذين أشادوا بالتنظيم والمجهود الذي يقوم به جميع أفراد القافلة من أبناء مستشفى سعاد كفافي الجامعي وقبل مغادرة القافلة الوادى الجديد تم تسليم مجموعة كبيرة من الأدوية علي سبيل الهدية لصيدلية مستشفي الداخلة المركزي مع التركيز على الأدوية المعالجة للأمراض الأكثر انتشاراً فى المحافظة من واقع احصائيات الكشف بعيادات القافلة الطبية.
 
القافلة الطبية لمستشفى سعاد كفافى بموط
القافلة الطبية لمستشفى سعاد كفافى بموط

جانب من أعمال القافلة الطبية
جانب من أعمال القافلة الطبية

خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

د. فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم
د. فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم

متابعة أعمال القافلة الطبية
متابعة أعمال القافلة الطبية
 

الوادى الجديد

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قافلة طبية

العيد القومى للوادى الجديد

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