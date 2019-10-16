اليوم.. انطلاق أولى فاعليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تنطلق مساء اليوم الأربعاء، أولى فاعليات الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس بأسوان، والتى تمتد حتى 22 أكتوبر الجارى وهو اليوم الذى يشهد تعامد الشمس على قدس الأقداس بمدينة أبو سمبل.

وتتضمن فاعليات برنامج الاحتفال بمهرجان تعامد الشمس، فقرات فنية واستعراضية بعدد من قصور الثقافة بمحافظة أسوان، تقدمها 8 فرق مصرية وهم: "أسوان وتوشكى وبورسعيد وغزل المحلة وملوى وقنا وشلاتين والوادى الجديد".

وأكد محمد إدريس، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافى، أن الفرق الثمانية تضم 300 فنان وفنانة يقدمون مجموعة من العروض الفنية والاستعراضات المميزة أمام الجمهور داخل محافظة أسوان بالأماكن والمواقع الثقافية والسياحية مثل: قصور الثقافة ومراكز الشباب والمتاحف، علاوة على العروض الرئيسية فى مدينة أبو سمبل ومعبدى رمسيس.

يذكر أن مهرجان تعامد الشمس بمحافظة أسوان، يقام مرتين سنوياً خلال شهرى فبراير وأكتوبر، بمناسبة إحياء الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريين فى المعبد الكبير للملك رمسيس الثانى بأبو سمبل، والتى تتعامد فيه الشمس على قدس الأقداس مرتين فى العام 22 فبراير و22 أكتوبر.