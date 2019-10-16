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الوطنية للانتخابات توقع بروتوكولا مع "الصحة" لاستخدام قاعدة بيانات الناخبين

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:57 م
الوطنية للانتخابات توقع بروتوكولا مع "الصحة" لاستخدام قاعدة بيانات الناخبين الهيئة الوطنية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - تصوير عمرو مصطفى

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توقع بعد قليل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، برتوكول تعاون مع  وزيرة الصحة وذلك لإتاحة قاعدة بيانات الناخبين فى مبادرات دعم الصحة.
 
 
ويهدف بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة توفير قاعدة البيانات لوزارة الصحة لاستخدامها فى الكشف المبكر عن فيروس سى والامراض غير السارية وانهاء قوائم الانتظار.
 
 
وتمتلك الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات سليمة 100% نتيجة قيام الهيئة بتحديث القاعدة بشكل مستمر ودورى والتى من شأنها استخدامها فى الكشف عن الامراض.
 

الهيئة الوطنية للانتخابات

قاعدة بيانات الناخبين

الكشف عن الأمراض

دعم الصحة

المباردات الرئاسية لدعم الصحة

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