النيابة تطلب تحريات المباحث حول واقعة مقتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار احمد عز الدين المحامى العام الاول، تحريات المباحث حول واقعة مقتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية فى المرج، كما أمرت بتشريح دفن جثة المجنى عليه، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيق

وكشفت تحقيقات النيابة انه عقب ورود إخطارا لمباحث العاصمة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج باستقبالها شاب " خ .م" 29 سنة، جثة هامدة، وبأجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام صديقه بقتله، باستكمال الفحص وبإجراء المناظرة للجثة تبين وجود طعنات متفرقة بالجسد بالإضافة لوجود سحجات متفرقة وأن الوفاة نتيجة الطعن بسلاح ابيض.