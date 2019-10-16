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النساء اللاتى خضعن لعملية تحويل المسار أقل عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:00 م
النساء اللاتى خضعن لعملية تحويل المسار أقل عرضة لإنجاب أطفال بعيوب خلقية عملية تحويل المسار
كتب بيتر إبراهيم

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توصلت دراسة حديثة إلى أن النساء البدينات اللائي خضعن لعملية تحويل المسار لفقدان الوزن، هنّ أقل عرضة لولادة أطفال مصابين بعيوب خلقية.

ووفقا لموقع صحيفة "جيلى ميل" البريطانية، نظر باحثون من معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد إلى بيانات من حوالي 33000 امرأة يزن في المتوسط ​​ (120 كيلوجرام).

وفقدت بعض المتطوعات حوالي (40 كيلوجرام) من خلال عملية تحويل المسار، ثم تمت مقارنتهم بالنساء ذوات الوزن الزائد اللائي لم يجرِ العملية الجراحية.

واكتشف العلماء أن الأمهات اللائي خضعن لعملية تغيير المسار أقل بنسبة 33% لإنجاب أطفال مصابين بعيوب خلقية.

وقال الباحثون أن معظم العيوب كانت مرتبطة بالقلب - لكنها تشمل أيضًا الجهاز العصبي المركزي والأعضاء التناسلية والرئتين والجهاز الهضمي.

وأشار الباحثون إلى أنه على عكس الشكوك ، فإن جراحة السمنة لا تزيد من خطر العيوب الخلقية - بل إنها تقللها.

وتابع الباحثون إن انخفاض خطر حدوث عيوب الأطفال يرجع إلى تحسين تعامل الجسم مع الجلوكوز والتغيرات الفسيولوجية الأخرى المفيدة.

وبالإضافة إلى السيطرة على مستويات الجلوكوز ، دفعت الجراحة النساء إلى التوقف عن تناول أدوية السكري.

 


عملية تحويل المسار

تحويل المسار

فقدان الوزن

العيوب الخلقية

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