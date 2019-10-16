المتهمون بسرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع: سفر الضحية سر ارتكاب الجريمة

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين بسرقة فيلا رجل أعمال بالتجمع، للمحاكمة الجنائية. وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2834 لسنة 2019 أن المتهمين هم "ولاء. م"، "إبراهيم ع"، "أيمن. م"، عاطلون.

وأوضحت اعترافات المتهمين أمام النيابة، أنهم ارتكبوا واقعة سرقة فيلا رجل أعمال، والتعدى على حارسها بالشوم والشروع فى قتله.

واعترف المتهمون أنهم كانوا يراقبوا الفيلا قبل ارتكابهم للواقعة بأربعة أيام، وتأكدوا أنها خالية وأصحابها مسافرين، وتمكنوا من سرقة 3" شاشات ال جى، ومصوغات ذهبية تقدر بـ30 ألف جنيه، ومبلغ مالى 28 ألف جنيه و1000 دولار".

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2834 لسنة 2019 أن المتهمين هم "ولاء. م"، "إبراهيم ع"، "أيمن. م"، عاطلين.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد قيام 3 عاطلين بالتعدى على حارس عقار، وسرقة الفيلا الذى يقوم بحراستها، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التى شهدت الواقعة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا ببيع المسروقات وإنفاق الأموال على أغراضهم الشخصية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.