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المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:00 م
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.965 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 269.6 مليون ورقة مالية بقيمة 827.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.98%، والعرب على 9.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.31%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 16.1 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 75.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.7 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 67.9 مليون جنيه، 25.9 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 14209 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2045 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 17071 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 5287 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1407 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.91% ليغلق عند عند مستوى 472 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 24 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.
 

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