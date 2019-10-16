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الكويت تحدث أسطولها بـ 8 ناقلات نفط جديدة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:00 ص
الكويت تحدث أسطولها بـ 8 ناقلات نفط جديدة ناقلة نفط
كتب محمد جمال

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أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية تحديث أسطولها ببناء ثمانى ناقلات نفط ومنتجاته مخطط لها أن تكتمل مطلع عام 2021.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا / عن بيان للشركة أمس الثلاثاء أن تحديث الأسطول يشتمل على مشروع بناء ثلاث ناقلات غاز مسال عملاقة لدى شركة هيونداى للصناعات الثقيلة فى كوريا الجنوبية ومشروع بناء أربع ناقلات منتجات نفطية متوسطة المدى لدى شركة هيونداى ميبو للأحواض الجافة الكورية.. إضافة الى مشروع بناء ناقلة نفط خام عملاقة لدى شركة بوهاى لصناعة السفن والصناعات الثقيلة فى الصين ليصبح بذلك عدد ناقلات أسطول الشركة 32 ناقلة مختلفة الفئات والحمولات.

 


ناقلة نفط

الكويت

كوريا الجنوبية

الصين

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