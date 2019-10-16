الكشف على 85 ألف مريض و اجراء 1100 عملية جراحية خلال شهر بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن نشاط مستشفيات الصحة بالبحر الأحمر خلال شهر سبتمبر 2019، حيث تم أجراء الكشف الطبى على 85 ألف و308 مريض، كما تم إجراء 1000و98 عملية جراحية كبرى وصغرى وذات مهاره.

وأضاف الدكتور تامر مرعي، فى بيان له، أنه فى أطاز إبراز حجم الخدمات، والمجهودات التى تقدمها مستشفيات البحر الأحمر، اكد على استقبال عدد 25 ألف و250 مريض، و الكشف على 59 ألف و666 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات، وتم تقديم الخدمة الطبية بالاقسام الداخلية ل 1562 مريض، وتم اجراء 336 حالة ولادة طبيعية وقيصرية و1992 جلسة علاج طبيعى ل 483حالة.

وأكد مرعى، أنه تم خلال شهلا أكتوبر، عمل أشعة عادية لـ 4232 حال، وأشعة موجات فوق صوتية لـ 1145حالة، وتم عمل أشعة مقطعية لـ 596حالة.

كما تم إجراء رنين مغناطيسى لـ 405 حالة،كما تم اجراء عدد 636 اشعة ايكو على القلب ورسم قلب ل154حالة،كماتم إجراء أشعة دوبلر ل198حالة، وذلك بالإضافة غلى إجراء 2562 جلسة غسيل كلوى موزعة إلى ثلاث شرائح إيجابى فيروس C/B والسلبى منها لعدد 237 مريض، وتم استقبال 93 طفل حديثى ولادة بالحضانات واستقبال 168 حالة بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والأعصاب.