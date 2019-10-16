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الكشف على 1675في قافلة طبية مجانية بقرية ميت يعيش بالدقهلية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:17 م
الكشف على 1675في قافلة طبية مجانية بقرية ميت يعيش بالدقهلية قافلة طبية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن إجراء الكشف على 1675 في قافلة طبية مجانية بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر خلال يومين.

وأضاف محافظ الدقهلية ،أنه تم تحويل 19 مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة ،وإصدار 11قرار علاج على نفقة الدولة، واجراء أشعة عادية وموجات صوتية ل158حالة، كما تم اجراء 277تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات،والكشف على 160 لأمراض الضغط والسكر

وأكد محافظ الدقهلية على إستمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان بنطاق المحافظة

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التي استمرت على مدار يومي14،15 من اكتوبر الجاري ،ضمت10عيادات متخصصة شملت2 عيادة باطنة و2عيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم اسرة،واسنان ،وأقيم على هامش القافلة 32ندوة تثقيفية .

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

قرية ميت يعيش بميت غمر

قافلة طبية

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