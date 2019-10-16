الكشف على 1675في قافلة طبية مجانية بقرية ميت يعيش بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن إجراء الكشف على 1675 في قافلة طبية مجانية بقرية ميت يعيش مركز ميت غمر خلال يومين.

وأضاف محافظ الدقهلية ،أنه تم تحويل 19 مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة ،وإصدار 11قرار علاج على نفقة الدولة، واجراء أشعة عادية وموجات صوتية ل158حالة، كما تم اجراء 277تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات،والكشف على 160 لأمراض الضغط والسكر.

وأكد محافظ الدقهلية على إستمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان بنطاق المحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التي استمرت على مدار يومي14،15 من اكتوبر الجاري ،ضمت10عيادات متخصصة شملت2 عيادة باطنة و2عيادة اطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم اسرة،واسنان ،وأقيم على هامش القافلة 32ندوة تثقيفية .