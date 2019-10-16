القبض على صاحب شركة لنصبه على المواطنيين بتوفير فرص عمل بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب شركة لقيامه بتوفير فرص عمل والنصب على المواطنين بمدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها أن "و.ع"، 30 سنة، صاحب شركة المصريين لإلحاق العمالة بمدينة نصر، يتخذ من إحدى الشقق المستأجرة بذات الدائرة مقرا للشركة عمله، والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد، وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة، وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، أثناء تواجده بالشركة وبحوزته كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج، وبمواجهة المتهم بما ورد من معلومات أيدها، واعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.