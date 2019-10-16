القابضة الكيماوية تدرس إنشاء مصنع أسمدة جديد بـ500 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه سيتم توقيع برتوكول تعاون، مع إحدى شركات القطاع الخاص، لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمدة بشركة النصر للأسمدة بالسويس.

وأضاف وليد الرشيد لـ"اليوم السابع" أن المساحة المتوقعة لبناء المصنع الجديد، ستكون فى حدود 250 ألف متر، وبتكلفة تصل لنحو 500 مليون دولار، لافتا إلى أنه سيتم دراسة كافة الجوانب المالية والفنية قبل الشروع فى الشراكة على المصنع الجديد .

أوضح نائب رئيس القابضة الكيماوية، أن شركة النصر للأسمدة بالسويس من الشركات التى نجحت فى تخفيض خسائرها بشكل كبير خلال العام المالى 2018-2019.