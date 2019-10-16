"الفاو": معدلات زيادة الوزن والبدانة فى ارتفاع بين الأطفال والبالغين

كتب عز النوبى

قال نصر الدين حاج، الأمين ممثل الفاو فى مصر، إن تقرير حالة الأمن الغذائى والتغذية فى العالم 2019 يشير إلى أن أعداد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية فى العالم فى تزايد، إذ لا يجد أكثر من 820 مليون شخص ما يكفيهم من الغذاء، من بينهم أكثر من 50 مليون شخص فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، فيما تواصل معدلات زيادة الوزن والبدانة ارتفاعها فى جميع المناطق، لا سيما بين الأطفال فى سن الدراسة والبالغين.

وفى الكلمة التى ألقاها بالنيابة عن تشو دونج يو المدير العام لمنظمة الفاو : فى الاحتفال بيوم الأغذية العالمى، الذى ينعقد تحت شعار " أفعالنا هى مستقبلنا: أكد أن يوم الأغذية العالمى هذا العام على الرسائل التى تم الإشارة إليها فى تقرير حالة الأمن الغذائى والتغذية فى العالم 2019، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لجعل النظم الغذائية الصحية فى متناول الجميع وبتكلفة ميسورة تحت شعار "أفعالنا هى مستقبلنا: نظم غذائية صحية من أجل عالم خالٍ من الجوع". وتدعو الحملة إلى تحرك أسرع وأكثر طموحاً يشمل جميع القطاعات لتحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف:" إن نظم الغذاء الحالية عاجزة عن ضمان الأمن الغذائى للجميع، أو توفير نظم غذائية صحية. وبهذا، تُسهم النظم الغذائية كذلك فى التدهور البيئى، بسبب الطريقة التى تعمل بها نظم الغذاء حالياً، بدءً من الإنتاج الزراعى ووصولاً إلى التصنيع ومن ثم البيع بالتجزئة، حيث يتسبب الإنتاج المكثف للأغذية، إلى جانب تغير المناخ، في فقدان التنوع البيولوجي بسرعة. واليوم، ليس هناك إلا تسعة أنواع نباتية تمثل 66% من إجمالى إنتاج المحاصيل، على الرغم من حقيقة أنه على مر التاريخ تم زراعة أكثر من 6000 نوع من الأغذية، ويعد وجود مجموعة متنوعة من المحاصيل المختلفة أمراً حاسماً لتوفير نظم غذائية صحية وحماية البيئة".

وشدد على أن سوء التغذية يمثل بجميع أشكاله مشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم، ويفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية مرتفعة غير مقبولة على جميع البلدان، حيث ُيقدر تأثيره على الاقتصاد العالمي بنحو 3.5 تريليون دولار أمريكي سنوياً. وهذا دليل واضح على أن نظامنا الغذائى الحالى غير مستدام، علينا أن نغير تركيزنا من إنتاج كميات أكبر من المواد الغذائية إلى إنتاج مواد غذائية صحية.

وأكد حاج الأمين على أن الظروف والتحديات التى تواجهها مصر تقتضى ضرورة الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأنظمة الزراعية والغذائية، علاوة على زيادة الإنفاق على البحث وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية والغذائية بهدف تعزيز الابتكار ودعم زيادة الانتاج المستدام.

وقد تخلل الاحتفال عرض عدد من التنويهات الإعلامية لتحسين التغذية، كما قام وزير الزراعة بتوزيع شهادات تكريم على السادة المكرمين بمناسبة جهودهم فى هذا اليوم، كما تم افتتاح معرض لإصدارات ونشرات الفاو على هامش الاحتفال الذى حضره.

حضر الاحتفال الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وعدد كبير من مسؤولي الفاو وممثلي منظمات الأمم المتحدة، وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، والمجتمع المدنى والمؤسسات الأكاديمية.