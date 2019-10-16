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العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة تواصل علاج المواطنين بالمجان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:36 م
العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة تواصل علاج المواطنين بالمجان قافلة طبية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وقع قطاع الخدمات الطبية بالداخلية بالتنسيق مع "مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
 
 
واستقلبت المستشفيات 138 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.
  
 
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

مستشفيات الشرطة

علاج المرضى

قوافل طبية

مبادرات انسانية

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