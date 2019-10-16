الصين: لا يحق لتايوان الانضمام للإنتربول.. والتماس استقلال تايوان مهزلة

بكين (أ ش أ)

قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "ما شياو قوانج" إنه لا يحق لتايوان المشاركة فى الشرطة الدولية (الإنتربول)، لأنها منظمة حكومية دولية، واصفا "الالتماس" الذى يطالب باستقلال تايوان بأنه "مهزلة".

وأضاف قوانج - فى مؤتمر صحفى بالعاصمة بكين اليوم الأربعاء -"أن مشاركة تايوان فى أنشطة المنظمات الدولية يجب أن تكون مرتكزة على مبدأ "صين واحدة" وقوانين المنظمات الدولية، وموقفنا بهذا الشأن واضح وثابت".

وحول مشاركة تايوان فى أنشطة منظمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (آبيك)، قال قوانغ إنها يجب أن تتفق مع مبدأ "صين واحدة" والأحكام ذات الصلة فى مذكرة التفاهم بشأن أبيك.