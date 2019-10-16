سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يعرب عن تمنياته بموفور الصحة لأمير الكويت

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:58 ص
الرئيس السيسى يعرب عن تمنياته بموفور الصحة لأمير الكويت الرئيس السيسى
الكويت - أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، فى بيان صادر عن السفارة : "سرنى كثيراً خبر عودة سمو الأمير للبلاد، والاطمئنان على صحة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإذ اتمنى لسموه عوداً حميداً وسالماً إلى أرض الكويت الغالية، فإننا نتوجه للمولى عز وجل بالدعاء، بأن يديم على الكويت نعمة الأمن والاستقرار، وأن يتحقق لها تحت قيادة وحكمة سمو الأمير، مزيداً من الرفعة والازدهار، واستمرار الدور المحورى والحكيم فى المحيطين العربى والإقليمى".

وأضاف القونى قائلا: "انتهز هذه الفرصة، لكى أنقل تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، إلى أخيه سمو الأمير، وتمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية، بعد الاطمئنان عليه خلال زيارة فخامته للكويت فى الأول من سبتمبر الماضى".


الرئيس السيسى

امير الكويت

عوده امير الكويت للبلاد

سفير مصر بالكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة