الرئيس التونسى الجديد قيس سعيد يواصل هوايته الصباحية على مقهى شعبى وسط حراسه

كتبت – هناء أبو العز

نشر رواد السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة للرئيس التونسى الجديد قيس سعيد صباح اليوم، وهو يمارس عادته اليومية التى اعتاد عليها، حيث يحتسى قهوته الصباحية فى مقهى شعبى قرب مقر إقامته .

وانتشرت صورة سعيد على تويتر، من داخل مقهى بالمنيهلة فى إحدى ضواحى العاصمة تونس، يقف أمام منضدة المقهى، ينتظر بنفسه قهوته الصباحية، فيما يقف بجانبه حرسه.

وأثنى المغردون على حفاظ الرئيس الجديد على طريقة حياته البسيطة، رغم الإجراءات الأمنية المفروضة عليه كونه رئيساً.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أعلنت فوز المرشح المستقل قيس سعيّد بالانتخابات الرئاسية، وفق نتائج أولية رسمية.

وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، إن المرشح قيس سعيّد حصل على 72.71% من الأصوات، بمجموع مليونين و777 ألفاً و931 صوتاً، مقابل 27.29% لمنافسه نبيل القروي، بمجموع مليون و42 ألفاً و894 صوتاً.