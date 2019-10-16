الدفاع الروسية: رصد 53 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 22 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات حلب (6) وإدلب (6) واللاذقية (7) وحماة (3).

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أن الجانب التركى فى اللجنة رصد بدوره 31 انتهاكا للهدنة فى محافظات وحماة (15) وإدلب (9) وحلب (7).

وأوضح البيان، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين، بالتعاون مع مؤسسة (أحمد قديروف) الخيرية، نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، حيث تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالى حوالى 2.475 طن، بالإضافة إلى طن واحد من الخبز إلى أهالى حى كرم الميسر بمدينة حلب.