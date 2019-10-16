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الجامعة العربية تشيد بمنتجات الأسر الفلسطينية وتشكر الكويت على دعم الفلسطينيين

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:08 م
الجامعة العربية تشيد بمنتجات الأسر الفلسطينية وتشكر الكويت على دعم الفلسطينيين السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية
أ ش أ

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أشادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية بمنتجات الأسر الفلسطينية .
 
جاء ذلك، فى تصريحات للسفيرة هيفاء أبوغزالة اليوم الأربعاء، على هامش افتتاح "معرض الأسر المنتجة الفلسطينية" والذى يقام على مدى ثلاثة أيام بمركز "الإفنيوز" بالكويت والذى يعد من أكبر المراكز التجارية فى الدول العربية .
 
ووجهت السفيرة أبوغزالة، الشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على مبادرتهم الهامة لدعم الشعب الفلسطينى الشقيق وبما يعزز الجهود الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لاسيما الأهداف ذات الصلة بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد .
 
وأشادت "أبوغزالة" ، فى تصريحاتها التى وزعتها الجامعة العربية ، بالتواجد العربى المميز من خلال وزراء الشئون الاجتماعية أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وحرصهم على افتتاح المعرض ، الذى يأتى تنفيذا لقرار المجلس ، وتوجيه رسالة تؤكد على دعم الشعب الفلسطينى الشقيق.
 
وأوضحت أن المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب سيبحث خلال اجتماعه بدولة الكويت عددا من الموضوعات التى تمثل أولوية للعمل الاجتماعى التنموى العربى المشترك وبما يصب فى مصلحة الإنسان العربى .
 

فلسطين

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الكويت

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