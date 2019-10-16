سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

الجالية الأذربيجانية: حرصنا على حضور مؤتمر الإفتاء لتوجه مصر الوسطى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:18 م
الجالية الأذربيجانية: حرصنا على حضور مؤتمر الإفتاء لتوجه مصر الوسطى المؤتمر العالمى لدور وهيئات الإفتاء فى العالم
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية بالقاهرة، إن مؤتمر الإفتاء يعد تظاهرة فكرية وحضارية لعلماء الأمة.

 

وأضاف نصيروف، لـ"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر العالمى لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن علماء العالم يتجمعون فى مصر لبحث هموم الامة وواقعها ومستقبلها.

 

وأشار رئيس الجالية الأذربيجانية بالقاهرة، إلى أن الجالية الأذربيجانية حرصت على حضور مؤتمر الإفتاء المصرية لقيمته العلمية وللتأكيد على التوجه الوسطى لمصر وللأزهر.

 

يذكر أن المؤتمر الخامس لدور وهيئات الإفتاء فى العالم يحضره عدد من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم، أبرزها: السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا والبوسنة والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندى، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم.


مؤتمر الافتاء

هيئات الافتاء

الجاليات المسلمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"شبهات المتطرفين حول العقيدة" محاضرة لأئمة ليبيا خلال دورتهم بمنظمة خريجى الأزهر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:35 م

مفتى القدس: الخلاف الفقهى بدأ فى زمن الصحابة بمسألة الإمامة الكبرى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:23 م

أستاذ قانون: الفتوى عند البعض عقلنة الشريعة والبعض الآخر عولمة الشريعة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:56 ص

عضو مجلس الإمارات للإفتاء: خلق الله للبشر مختلفين آية من آياته

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:38 ص

مرصد الإسلاموفوبيا يعقد ورشة عمل لعرض الاعتداءت المتطرفة ضد الإسلام والمسلمين

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:35 ص

مفتى الأردن: الخلاف فى المسائل الشرعية أمر طبيعى ومراعاته ليست تركا للاجتهاد

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:31 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة