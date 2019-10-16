التموين: إعادة صرف السلع للمستبعدين من البطاقات خلال أسبوعين من التظلم

كتب مدحت وهبة

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتردد من سعى الوزارة فى تطبيق محددات المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات وما يتم تداوله غير صحيح، أن الوزارة تتلقى طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة، ولم يتم تحديد أى مراحل جديدة حتى الآن.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة فى إضافة الفئات الأكثر احتياجاً وكذلك قبول التظلمات حتى آخر أكتوبر الجارى، وأن أى تظلم يمر عليه أسبوعين يتم عودة الصرف لحين البت ويتم إرسال رسالة جارى مراجعة التظلم.

والوزارة تهيب بكافة وسائل الإعلام بتحرى الدقة والموضوعية فى صياغة الأخبار، وتشكر كافة المواطنين الذين يتعاملون معها وتؤكد انه لن يضيع حق أى مواطن فى الدعم.