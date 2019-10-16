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التموين: إعادة صرف السلع للمستبعدين من البطاقات خلال أسبوعين من التظلم

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:50 م
التموين: إعادة صرف السلع للمستبعدين من البطاقات خلال أسبوعين من التظلم مبنى وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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نفت  وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتردد من سعى الوزارة فى تطبيق محددات المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات  وما يتم تداوله غير صحيح، أن الوزارة تتلقى طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة، ولم يتم تحديد أى مراحل جديدة حتى الآن.

وأكدت الوزارة أنها مستمرة فى إضافة الفئات الأكثر احتياجاً وكذلك قبول التظلمات حتى آخر أكتوبر الجارى، وأن أى  تظلم يمر عليه أسبوعين يتم عودة الصرف لحين البت ويتم إرسال رسالة جارى مراجعة التظلم.

والوزارة تهيب بكافة وسائل الإعلام بتحرى الدقة والموضوعية فى صياغة الأخبار، وتشكر كافة المواطنين الذين يتعاملون معها وتؤكد انه لن يضيع حق أى مواطن فى الدعم.


التموين

السلع التموينية

المستبعدين من البطاقات

تظلمات بطاقات التموين

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