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التعليم: 211300 متقدم لتسجيل البيانات على البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:37 م
التعليم: 211300 متقدم لتسجيل البيانات على البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 211300 متقدم للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضى.
 
كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، التى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تمت إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب فى المشاركة فى العمل التربوى وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم

مسابقة المعلمين بالتربية والتعليم 2019

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

بوابة التوظيف الإلكترونية للمعلمين

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