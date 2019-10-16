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التعليم: نتصدى بكل قوة وحزم لأى كيانات تعليمية غير قانونية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:17 م
التعليم: نتصدى بكل قوة وحزم لأى كيانات تعليمية غير قانونية دروس خصوصية - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن فى ضوء التحقق من انتشار ما يطلق عليها "مدارس سورية لتعليم الأطفال" علي مواقع التواصل الاجتماعي، توجهت لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومسئولي جهاز مدينة السادس من أكتوبر وشرطة التعمير إلى مركزاً للدروس الخصوصية تحت مسمي "سمارت" بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر وبعد الفحص وجد أن المبني مكون من بدروم ودور أرضي وطابقين ومركز الدروس الخصوصية يشغل الدور الثالث والمكون من 10 قاعات القاعة تحوي  ما بين 50 و 500 طالب.

وأوضحت الوزارة أن ذات اللجنة توجهت لأحد مراكز الدروس الخصوصية والذي يحمل اسم  (مدرسة الأوائل)، ووجد أن المبنى مكون من دور أرضى وأربع طوابق يحوى على 34 فصل و447 طالب، وتم غلق المركز واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهاز المدينة.

وصرح الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، أن الوزارة تسمح للطلاب السوريين للالتحاق بالمدارس المصرية بذات القواعد والإجراءات التى تطبق علي زملائهم المصريين، فضلًا عن إتاحة التحاق الطلاب السوريين  بمجموعات التقوية بالمدارس المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازى على إصرار الوزارة على التصدى بكل قوة وحزم لأية كيانات تعليمية غير قانونية.

 

 


التربية والتعليم

الدروس الخصوصية

مدارس سوريا

غلق مراكز للدروس الخصوصية باكتوبر

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