التعليم: إفادات العمل للمعلمين فى مسابقة العام الماضى موجودة لدى بوابة التوظيف

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن البيانات والافادات للمعلمين الذبدين عملوا كمتدربين أو فى المسابقة السابقة خلال العام الماضى موجودة بالفعل لدى البوابة الإلكترونية للتوظيف ومن عمل وأثبت كفاءة بياناته متوفرة وسيكون له الأولوية فى التعاقد فى المسابقة الحالية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن أن 211300 متقدم للتسجيل على البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، منذ إنطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية يوم الأربعاء الماضى.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تمت إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.