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التشخيص من أهم خطوات نجاح علاج الضعف الجنسى.. الدكتور أحمد عادل يوضح

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:00 م
التشخيص من أهم خطوات نجاح علاج الضعف الجنسى.. الدكتور أحمد عادل يوضح الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم
تقرير خاص

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مشكلة الضعف الجنسي لدى الرجال مشكلة حساسة للغاية، فمعظم الرجال لا يجرأون على الذهاب للطبيب المختص من أجل العلاج، فقط يقمون بسؤال الطبيب الصيدلي أو أحد الأصدقاء المقربين عن العلاج المناسب، فتدهور حالتهم بشكل أكبر بالإضافة إلي تعرضهم للعديد من المخاطر جراء الأعراض الجانبية للدواء الخاطئ الذي لا يتناسب مع حالتهم.

نصائح-هامة-لعلاج-الضعف-الجنسي
نصائح-هامة-لعلاج-الضعف-الجنسي

الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح في التقرير التالي أهمية اللجوء للطبيب المتخصص، وأهمية التشخيص السليم في العلاج.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ "اليوم السابع" وأكد أنه من الضروري عند تأكد المريض من وجود ضعف جنسي لابد أن يلجأ إلي طبيب متخصص للتشخيص والعلاج، وعدم اللجوء إلي الطبيب الصيدلي أو أحد الأشخاص المقربين الغير متخصصين، لان العلاج الخاطئ في تلك المشكلة قد يؤدي إلى تفاقمها.

أساليب-لعلاج-الضعف-الجنسي
أساليب-لعلاج-الضعف-الجنسي

وأشار إلى أن التشخيص في هذه الحالة مهم جدا بعد إجراء العديد من الفحوصات والأشعة التي لابد أن يتم اجراؤها في مراكز متخصصة،  للتوصل إلى أسباب حدوث الضعف الجنسي لوصف العلاج الأمثل، والتي يتمثل في ثلاثة انواع من اساليب العلاج  وهي العلاج الدوائي المتكامل والذي لا يشتمل على المنشطات الجنسية فقط، و الحقن الموضعي، والنوع الثالث هو تركيب دعامات الذكورة وهذا النوع هو الحل الجذري لمشكلة الضعف الجنسي وهو النوع الوحيد الذي يحدث بالتدخل الجراحي.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

الدكتور احمد عادل
 

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث

للتواصل-احمد-عادل
للتواصل-احمد-عادل

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com


الدكتور أحمد عادل

الذكورة

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التشخيص

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