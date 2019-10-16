البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 14193 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 17037 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 5259 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.21% ليصل مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1404 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.