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البنتاجون: سنواصل التعاون مع الأكراد للقضاء على داعش

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:11 ص
البنتاجون: سنواصل التعاون مع الأكراد للقضاء على داعش قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ

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أعلن مسئول كبير فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الولايات المتحدة تريد مواصلة التعاون مع المقاتلين الأكراد فى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فى الحرب ضد "داعش".. جاء ذلك بعد نحو أسبوع من بدء العملية العسكرية التركية شمال شرقى سوريا.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء عن المسئول الكبير، للصحفيين طالبا عدم الكشف عن اسمه، "سنرى نوع الدعم الذي يمكننا الاستمرار في تقديمه لقوات سوريا الديمقراطية، حتى إن لم تعد لدينا قوات في شمال شرقي سوريا".
وأضاف "سنحافظ على موقع الذي سيسمح لنا على الأرجح بمواصلة هذه المهمة في الجنوب. قوات سوريا الديمقراطية كانت شريكا مهما، وأعتقد أنهم أشاروا إلى استعدادهم لمواصلة القتال ضد داعش في سوريا".
وتابع "أعتقد أنه ستكون هناك محادثات حول الطريقة التي يمكننا من خلالها مساعدتهم على مواصلة القتال في سوريا".
ومنذ أسبوع يشن الجيش التركي هجوما على "وحدات حماية الشعب"، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، لإبعاد هذه الفصائل الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية، عن الحدود الجنوبية لتركيا.


سوريا

العدوان التركى

قوات سوريا الديمقراطية

قسد

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