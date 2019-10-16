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البرهان يصدر مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار فى كل أنحاء السودان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:11 م
البرهان يصدر مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار فى كل أنحاء السودان الفريق عبد الفتاح البرهان
كتب ــ سمير حسنى

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أصدر الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي فى السودان، مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل قبل قليل.

كانت انطلقت المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا، وقال الفريق عبدالفتاح البرھان رئيس المجلس السيادي فى السودان، فى وقت سابق إن "مبادرة حكومة جنوب السودان ولدت من رحم الثورة السودانیة"، وأعرب عن أمله بأن تؤدي المباحثات إلى تحقیق السلام في البلاد.

من جانبه، أعلن رئیس "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال"، عبد العزيز الحلو، أن "وفد الحركة وصل إلى جوبا "بعقل مفتوح لتحقیق السلام".

وسبق أن قال المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، أتيني ويك، قبل بدء المباحثات، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سيلتقي قادة حركات مسلحة من ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وبدأت المباحثات وسط حضور إقلیمي رفیع المستوى، حيث حضر الجلسة الافتتاحیة إلى جانب رئیس مجلس السیادة السوداني ورئیس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، رؤساء كل من أوغندا وكینیا والصومال وجیبوتي ورئیس الوزراء الإثیوبي أبي أحمد وعدد من الشركاء الإقلیمیین والدولیین ومنظمات أممية.


عبدالفتاح البرهان

المجلس السيادي

مجلس السيادة

الفصائل السودانية المسلحة

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