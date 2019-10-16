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الإحصاء: 1,6% زيادة فى انتاج محصول القمح 2017 - 2018

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:08 م
الإحصاء: 1,6% زيادة فى انتاج محصول القمح 2017 - 2018 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت - مروة الغول ​ ​

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق عن معدل الزيادة  فى انتاج محصول القمح والتي بلغت 1.6% وذلك لعام 2017-2018.
 
وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عن معدل إنتـاج الحـبـــوب (القمح، الشعير، الارز، الذرة الشامية البيضاء، الذرة الرفيعة) والذي بلغ  17.9 ملـيون طــن عــام 2017/ 2018 مقـابل 19.8 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض  قدرها 9.1%  ويرجع ذلك إلى انخفاض انتاج محصول الأرز .
 
كما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل إنتاج القــمـح بلغ 8,6 ملـيـون طــن عــام 2017/2018 مقـابل  8,4 مليـون  طـن  عـــام 2016/2017 بنسـبــة زيادة  قدرها  1.6 ٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقمح خلال هذا العام كما  بلــــغ إنتـــــاج الأرز 3.1 مليـــون طــــــن عــام 2017/2018مقـابل 5.0 ملـيـون طــن عـام 2016/2017 بنســبة انخفاض قـدرهـا 37.0 ٪ ويرجع ذلك إلى سياسة الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه بخفض المساحة المنزرعة بالأرز خلال هذا العام.
 
أما فيما يتعلق بال​مؤشرات العالمية فكانت كالتالي.. 
 
1ـ بلــغ إنتــــاج الحبــــوب ( القمح ، الشعير، الأرز، الذرة الشامية البيضاء، الذرة الرفيعة ) 2702 مليـون طـــن عـام 2017/2018 مقابـــل 2663 مليـون طن عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 3.8%.
 
2 ـ بلغ إنتاج القمـح 759٫6 مليـون طـن عـام 2017/2018 مقابــل 756٫5 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 0٫4% .
 
3ـ بـلغ إنتـاج الأرز 509٫4 مليــون طـن عـام 2017/2018 مقابـل 501٫2 مليـون طـن عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 1٫6% .

الاحصاء

القمح

الزراعة

مصر

الإنتاج

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