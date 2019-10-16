الأوقاف: تعاون مع الإسكان لتوفير عدد من الشقق بنظام الإسكان الاجتماعى للأئمة

كتب إسماعيل رفعت

عقدت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، اجتماعا حضره كل من المهندس سمير الشال، رئيس قطاع الخدمات المركزية، والشيخ صبرى ياسين، رئيس قطاع المديريات، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى بشأن بحث سبل التعاون لتوفير عدد من الشقق بنظام الإسكان الاجتماعى للأئمة والعاملين بالأوقاف فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما ييسر عليهم شئون عملهم ويحقق لهم ولأسرهم الاستقرار الاجتماعى فى ضوء جهود الدولة المصرية العظيمة فى مجال الإسكان والبنية التحتية، وستعلن الوزارة لاحقا عن الأماكن المتاحة وضوابط التقدم للحصول على وحدة سكنية.

ومن جانب آخر أنهت وزارة الأوقاف الدراسة المالية المطلوبة لتحسين الأحوال المالية للأئمة وتوفير الموارد اللازمة لها من الجهود الذاتية للوزارة، وجار إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، والمتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى.