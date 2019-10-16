سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

الأموال العامة بسوهاج تضبط مركز تعليمى يديره حاصل على دبلوم

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:18 م
الأموال العامة بسوهاج تضبط مركز تعليمى يديره حاصل على دبلوم المضبوطات
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج، من التحفظ على أحد الكيانات التعليمية الوهمية، والتى تعمل بدون ترخيص لمنح الدراسين شهادات دورات تدريبية "مزورة"، من خلال إحدى المراكز التعليمية بدائرة قسم ثان سوهاج.

ترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اكدت صحتها التحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد بسوهاج، برئاسة العميد صلاح أبو سحلى مدير الإدارة، يفيد تردد عدد كبير من الطلاب والخريجين، على إحدى المراكز التعليمية والمنشأ باسم " المركز المصرى للتدريب وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث قادها المقدم راشد سالم مفتش الإدارة، بالإشتراك مع ضباط قسم شرطة ثان سوهاج برئاسة المقدم أحمد المولد وتبين من التحريات، قيام أحمد . ا . أ .حاصل على دبلوم ثانوى صناعى بإدارة المركز المشار إليه، بدون ترخيص من الجهات المختصة وإصدار شهادات تدريبية مزورة، والتى يرغب الخريجين فى الحصول عليها لتقديمها كمسوغات تعيين لهم بمختلف الجهات، مقابل مالية وأنه أتخذ من المركز مقر للمارسة ذلك النشاط.

وتم ضبط صاحب المركز وعثر بالمقر على جهاز لاب توب، والعديد من الدفاتر وإيصالات إستلام نقدية مدون بهم أسماء العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات من المركز، مدون بها مبالغ مالية، وتم ضبط عدد من الكارنبهات الخاصة بالدارسين وعدد من الشهادات التدريبية، فى مجال التنمية البشرية والمساحة والتسويق والمبيعات، وتفيد حصول العديد من الشباب المتدربين، على الدورات المشار إليها ،والممهورين بأختام منسوب صدروها زورا لجامعتى القاهرة وعين شمس وشئون الطلبة والامتحانات، لتقديمها كمسوغات تعيين لهم لكافة الجهات.

كما تم ضبط العديد من كشوف بأسماء الخريجين، تفيد الحصول على دورات تدريبية فى تنمية الموارد البشرية بالحاسب الآلى، والعديد من الشهادات التدريبية خالية البيانات، والممهورة بأختام منسوب صدورها زورا لجامعتى القاهرة وعين شمس .

وتم ضبط أكلاشيهات بأسماء مركزين تكنولوجين للتدريب والمعلومات ،أحدهما بالقاهرة والثانى بالأردن، وبسؤال المتهم أعترف بإرتكاب الواقعة وأن المضبوطات حاصة بالمركز، وأنه جار فى استخراج التراخيص ،اللازمة لمزاولة المهنة من الجهات المختصة تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 4 أحوال، وجار عرض المتهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


سوهاج

الاموال العامة

مركز تعليمى

تدريبات

جامعة القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة