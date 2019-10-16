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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:28 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 14164 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2031 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 16985 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 5257 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.21% ليصل مستوى 525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1395 نقطة.

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